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27.10.19 00:02

Харьковский стрелок Титов хранил на даче арсенал оружия. ФОТОрепортаж

У Алексея Титова, который 25 октября пытался убить лидеров организации "Оплот" в Харькове, но погиб при побеге от полиции, хранился арсенал оружия.

В ходе обыска полиция обнаружила на даче погибшего автоматы, огнеметы, гранатометы и целый склад боеприпасов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Раклы".

В частности, более 50 гранат, огнемет "Шмель" российского производства, гранатометные выстрелы ВОГ-25, подствольные гранатометы, реактивные противотанковые гранаты, американская винтовка AR 15 с оптическим прицелом и глушителем, ручной пулемет Калашникова, несколько автоматов Калашникова, тротиловые шашки и россыпь разных боеприпасов.

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Харьковский стрелок Титов хранил на даче арсенал оружия 08

Напомним, 25 октября в Харькове произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, второй доставлен в больницу с ранением. Полиция преследовала стрелявших. Один из них достал гранату и по предварительным данным, хотел бросить ее в полицейских, но сам погиб от взрыва

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