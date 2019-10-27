Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
27.10.19 09:18

Киевский лесник вырубил 20 кубометров леса для продажи и был задержан с поличным. ФОТОрепортаж

Следователи столичной полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством прокуратуры города Киева задержали мужчину за продажу лесоматериалов, принадлежащих государственному предприятию.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщил начальник отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления полиции Киева Максим Асланов, в ходе осмотра из салона автомобиля правонарушителя полицейские изъяли 20 000 гривен, полученные от продажи леса.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Смотрите также: Нелегальный экспорт древесины на сумму 2,5 млн грн блокировали на Буковине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киевский лесник вырубил 20 кубометров леса для продажи и был задержан с поличным 01
Киевский лесник вырубил 20 кубометров леса для продажи и был задержан с поличным 02
Киевский лесник вырубил 20 кубометров леса для продажи и был задержан с поличным 03

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100