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27.10.19 13:13

Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата. ФОТО

Полиция Киева задержала иностранца, который во время совместного отдыха подсыпал в напитки пострадавших лекарственное вещество, от которого последние теряли сознание. Пользуясь их беспомощным состоянием, мужчина забирал у жертв мобильные телефоны, ювелирные изделия и деньги.

Об этом сообщили в секторе коммуникации столичной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Днепровское управление полиции обратилась 41-летняя киевлянка и сообщила, что после употребления напитков с мужчиной, с которым недавно познакомилась, потеряла сознание. Придя в себя, женщина обнаружила отсутствие двух мобильных телефонов и банковских карт.

Через несколько дней с аналогичными заявлениями обратились еще трое иностранцев. Они отметили, что на улице встретились с человеком, который предложил им продолжить знакомство в бане. Во время отдыха они потеряли сознание и впоследствии обнаружили отсутствие личных вещей.

Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата 01

"Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, мы установили местонахождение подозреваемого и задержали его возле квартиры. Им оказался 45-летний иностранец, который два месяца назад приехал в столицу и арендовал квартиру посуточно. Во время поверхностной проверки у правонарушителя обнаружили и изъяли гаджеты пострадавших и медицинский препарат, который он подливал своим жертвам", - отметил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

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Назначены экспертизы чтобы установить, какую именно вещество использовал фигурант. Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Полицейские проверяют причастность злоумышленника к совершению аналогичным преступлениям на территории столицы.

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