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27.10.19 17:01

Легковушка столкнулась с грузовиком на Хмельнитчине: вся семья погибла, выжил только 10-летний мальчик. ФОТО

В результате ДТП в Хмельницкой области погибли муж, жена и 14-летняя дочь. Выжил только младший сын, он в больнице.

Авария произошла около 8 утра на трассе "Житомир-Черновцы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу полиции Хмельницкой области в Facebook.

"Столкнулись легковой автомобиль "Фольксваген Кадди" и грузовик "DAF". В результате столкновения погиб 42-летний водитель "Фольксвагена", его 39-летняя жена и 14-летняя дочь, которые были пассажирами авто. Десятилетний сын получил травмы и был доставлен в больницу каретой скорой помощи. Сейчас мальчика обследуют врачи. Семья жила в Хмельницком", - сказано в сообщении.

Водитель грузовика цел, он не обращался за медицинской помощью.

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"По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", - добавили в полиции.

Легковушка столкнулась с грузовиком на Хмельнитчине: вся семья погибла, выжил только 10-летний мальчик 01
Легковушка столкнулась с грузовиком на Хмельнитчине: вся семья погибла, выжил только 10-летний мальчик 02
Легковушка столкнулась с грузовиком на Хмельнитчине: вся семья погибла, выжил только 10-летний мальчик 03
Легковушка столкнулась с грузовиком на Хмельнитчине: вся семья погибла, выжил только 10-летний мальчик 04

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