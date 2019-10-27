Освобожденный из плена моряк Беспальченко сыграл свадьбу. ФОТОрепортаж

Выездная церемония состоялась в Бериславском районе в винодельческом хозяйстве князя Трубецкого на берегу Днепра. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Виктор и его избранница Татьяна вместе уже пять лет, познакомились еще до оккупации Крыма.

На праздник приехали освобожденные украинские моряки со своими семьями, их адвокат Николай Полозов, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев. По его словам, к организации свадьбы "присоединились люди со всей области, от всей херсонской семьи".

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Шафером на свадьбе стал освобожденный моряк Михаил Власюк, а подружкой невесты – сестра другого моряка Владислава Костишина Елена.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.