Поезд из Киева в Мариуполь будет курсировать ежедневно, - Укрзализныця. ФОТОрепортаж

Таким образом маршрут становится ежедневным, отмечают в пресс-службе компании, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что поезд сформирован из 10 вагонов (3 плацкартных, 6 купейных и 1 типа СВ) после капитально-восстановительного ремонта. На это Укрзализныця потратила более 140 млн грн с НДС. Каждый вагон можно будет использовать 14 лет.

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В компании напоминают, что первый состав поезда № 10/9 "Киев - Мариуполь" курсирует с 30 марта через день. За этот период им воспользовались в обоих направлениях в целом 74,1 тыс. пассажиров.













Фото: Укринформ