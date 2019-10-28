Полиция задержала 7 иностранцев-нелегалов на рынке в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Иностранцы незаконно проживали в Украине и работали на одном из рынков Киево-Святошинского района. Их доставили в местный райотдел Государственной миграционной службы.

Сейчас нелегалы привлечены к ответственности по ст. 203 КУоАП Украины (умышленное невыполнение иностранцем или лицом без гражданства решения уполномоченного государственного органа о запрете въезда в Украину).

Сейчас решается вопрос об их экстрадиции на родину.

Отмечается, что в целом за время проведения операции "Мигрант" сотрудниками территориальных и структурных подразделений полиции Киевщины были направлены 127 представлений о безотлагательном возвращении иностранцев и лиц без гражданства на территорию их официальной регистрации.

"Такая бдительность правоохранителей области вызвана увеличением количества неправомерных поступков, совершенных именно гостями из заграницы", - сообщили в Нацполиции.

В настоящее время зафиксированы 147 правонарушений административного законодательства с участием иностранцев в том числе 2 ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).

Раскрыты 5 уголовных преступлений, совершенных нелегалами, по которым лицам сообщено о подозрении. А это умышленные убийства, разбои и кражи.

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