Множественные ножевые ранения в спину и травмы головы: в центре Николаева обнаружили труп 29-летнего мужчины, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Эксперт, осмотрев труп, обнаружил многочисленные ножевые ранения в спину и травмы головы. Для установления причины смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

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Обстоятельства преступления, а также причастные к убийству лица устанавливаются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, кинолог со служебной собакой, криминалисты и оперативники.



Фото: полиция Николаевской области

Личность потерпевшего полицейские сразу установили, им оказался 29-летний местный житель.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.