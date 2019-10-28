11-летний мальчик пытался попасть в Беларусь по железнодорожным путям, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Мальчик рассказал, что он приехал с отцом в Украину из Беларуси за продуктами. Отец якобы вернулся домой, а он отстал от поезда и решил самостоятельно по путям добраться до соседней страны.

"И уже во время проверки эта сердобольная история имела совершенно иной поворот. Как было установлено по базе данных, белорусско-украинскую границу такие граждане не пересекали, а еще позже выяснилось, что парень является гражданином Украины, родом из Ривненской области", - сообщили в Госпогранслужбе.

Мальчика передали в отделение полиции Ривненщины, а затем отдали матери, которая проживает в с. Смородск.

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