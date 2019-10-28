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28.10.19 11:17

Контрабандисты строили мост через болото, чтобы возить товары из РФ. ВИДЕО+ФОТО

Для доставки товаров из России контрабандисты решили проложить мост через болото, но были обнаружены пограничниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, в субботу ночью неизвестные пытались проложить доски через болотистую местность, чтобы подготовить проезд автомобиля, но были замечены пограничниками. Одного из контрабандистов, гражданина Украины, задержали. Еще несколько человек скрылись на территории России.

"Но уже утром контрабандисты снова пытались тайно пробраться автомобилем через лес. Однако задуманное им не удалось. В авто без номерных знаков пограничники нашли мешки со строительными материалами, электрооборудованием и парфюмерией", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению круга причастных лиц и владельца транспортного средства. Автомобиль вместе с грузом доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке он будет передан работникам фискальной службы.

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Контрабандисты строили мост через болото, чтобы возить товары из РФ 01
Контрабандисты строили мост через болото, чтобы возить товары из РФ 02

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