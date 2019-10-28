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28.10.19 11:26

Незаконная АЗС ликвидирована на Львовщине. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области остановили работу АЗС, которая работала без соответствующих разрешительных документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" было установлено, что через одну из местных АЗС житель региона осуществляет реализацию дизельного топлива без соответствующих разрешительных документов.

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По результатам проведенных мероприятий опечатано и передано на ответственное хранение автозаправочный комплекс и дизельное топливо ориентировочной стоимостью 1 млн гривен.

По данному факту в отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.

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Незаконная АЗС ликвидирована на Львовщине 02
Незаконная АЗС ликвидирована на Львовщине 03
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