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28.10.19 11:36

Чиновник Фонда госимущества попался на взятке в 30 тыс. долларов. ФОТО

Генеральной прокуратурой Украины совместно с ГБР и СБУ во время расследования уголовного производства по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины, разоблачен и задержан начальник одного из отделов регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Харьковской, Донецкой и Луганской областям.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

По версии следствия, указанный чиновник требовал и получил от директора одного из государственных предприятий неправомерную выгоду в сумме 30 тыс. долларов США за содействие в согласовании документов на паи земель указанного предприятия, а также в продлении контракта относительно дальнейшего пребывания последнего в должности директора. Во время обыска в домовладении указанного лица обнаружены и изъяты денежные средства на сумму более полумиллиона долларов США.

Чиновника задержали сразу после получения неправомерной выгоды в полном объеме и сообщили о подозрении.

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Чиновник Фонда госимущества попался на взятке в 30 тыс. долларов 01
Чиновник Фонда госимущества попался на взятке в 30 тыс. долларов 02

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