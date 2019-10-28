Чиновник Фонда госимущества попался на взятке в 30 тыс. долларов. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

По версии следствия, указанный чиновник требовал и получил от директора одного из государственных предприятий неправомерную выгоду в сумме 30 тыс. долларов США за содействие в согласовании документов на паи земель указанного предприятия, а также в продлении контракта относительно дальнейшего пребывания последнего в должности директора. Во время обыска в домовладении указанного лица обнаружены и изъяты денежные средства на сумму более полумиллиона долларов США.

Чиновника задержали сразу после получения неправомерной выгоды в полном объеме и сообщили о подозрении.

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