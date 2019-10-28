Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
28.10.19 12:00

Подвиг героев побуждает наших бойцов держать высокую планку украинской военной традиции, - Зеленский по случаю 75 годовщины изгнания нацистов из Украины. ФОТО

Президент Владимир Зеленский по случаю 75 годовщины изгнания нацистов из Украины посетил мемориал Вечной Славы в Киеве и обратился к согражданам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в фейсбуке.

"28 октября 1944 года после долгих лет нашествия наша земля была очищена от нацистских оккупантов. Этот день стал выдающейся вехой на пути к окончательной победе антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне", - напомнил президент.

Он подчеркнул, что та война породила целую генерацию украинских героев, которых сегодня необходимо вспомнить, поблагодарить и поклониться: "Солдатам и офицерам, партизанам и подпольщикам, участникам национально-освободительного движения, движения сопротивления, гражданским, взрослым и детям, молодежи и людям пожилого возраста - всем, кто самоотверженно боролся с врагом на фронтах и ​​в тылу".

"Их подвиг вдохновляет нас и сейчас, побуждает современных защитников Украины достойно держать высокую планку украинской военной традиции", - подытожил Зеленский.

Подвиг героев побуждает наших бойцов держать высокую планку украинской военной традиции, - Зеленский по случаю 75 годовщины изгнания нацистов из Украины 01

Читайте также: Любая война заканчивается дипломатией, и у нас так будет, - Зеленский

Подвиг героев побуждает наших бойцов держать высокую планку украинской военной традиции, - Зеленский по случаю 75 годовщины изгнания нацистов из Украины 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100