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28.10.19 13:52

Гончарук похвастался отремонтированной ВПП аэропорта в Запорожье: В декабре заработает новый терминал площадью 12,5 тыс. м². ФОТО

В аэропорту Запорожья закончился ремонт взлетно-посадочной полосы, а уже в декабре заработает новый терминал площадью 12,5 кв. метров.

Об этом премьер написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Прилетели на только что отремонтированную взлетно-посадочную полосу запорожского аэропорта. Ремонтные работы завершили буквально неделю назад. На этот аэропорт у нас с министром Владиславом Криклием амбициозные планы. Уже в декабре завершается строительство и начинает работать новый терминал площадью более 12,5 тыс. м²", - отметил Гончарук.

По его словам, новый терминал сможет обслуживать около 400 пассажиров в час - 250 на международных рейсах и 150 на внутренних.

Гончарук похвастался отремонтированной ВПП аэропорта в Запорожье: В декабре заработает новый терминал площадью 12,5 тыс. м² 01

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Также премьер напомнил, что на прошлой неделе один из крупнейших мировых лоукостеров WizzAir открыл из Запорожья 6 новых рейсов в Европу, а лоукостер SkyUp запустил рейс Киев - Запорожье 6 дней в неделю, плюс рейсы в ОАЭ и Израиль.

"Благодаря государственной программе развития аэропортов, планируем привлечь больше 611 млн грн на реконструкцию аэродрома "Запорожье" до 2023 года", - рассказал Гончарук.

Гончарук похвастался отремонтированной ВПП аэропорта в Запорожье: В декабре заработает новый терминал площадью 12,5 тыс. м² 02

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