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28.10.19 19:05

Пожар в больнице скорой помощи в Киеве: эвакуировали 48 человек. ФОТОрепортаж

В больнице скорой помощи на Братиславской возник пожар в одном из кабинетов. Спасатели эвакуировали людей и погасили пламя, причины ЧП выясняют.

Сообщение о пожаре поступило спасателям около половины второго, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"Как оказалось, пожар возник на 3-м этаже в одном из кабинетов, где горели мебель. ... Во время тушения пожара по автолестнице были спасены 3 человека, по лестничным клеткам выведены из здания 45 человек", - сказано в сообщении.

Пламя погасили при помощи огнетушителей.

"В тушении пожара были задействованы 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется", - добавили в ГСЧС.

Читайте на Цензор.НЕТ: В течение недели во время пожаров в Украине погибли 28 человек, на водных объектах - 12, - ГСЧС

Пожар в больнице скорой помощи в Киеве: эвакуировали 48 человек 01
Пожар в больнице скорой помощи в Киеве: эвакуировали 48 человек 02
Пожар в больнице скорой помощи в Киеве: эвакуировали 48 человек 03
Пожар в больнице скорой помощи в Киеве: эвакуировали 48 человек 04
Пожар в больнице скорой помощи в Киеве: эвакуировали 48 человек 05
Пожар в больнице скорой помощи в Киеве: эвакуировали 48 человек 06
Пожар в больнице скорой помощи в Киеве: эвакуировали 48 человек 07

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