МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе "Азова". ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу МВД в Facebook.

"МВД поддерживает боевые профессиональные подразделения, которые защищают независимость и территориальную целостность Украины", - сказал Арсен Аваков.

Министр посетил базу учебного полигона "Азов", на которой проводят занятия по боевой стрельбе и наступательным действиям.

"Этот полигон находится у населенного пункта Новопетровка и включает базовый лагерь, способный разместить до 300 человек личного состава, и военное стрельбище, пригодное для проведения огневых занятий с практической стрельбой из всех имеющихся сил и средств вооружения НГУ, включая танки и артиллерию", - сообщили в МВД.

Читайте также: Добровольцев не будут выселять из Золотого-4, - Троян

Напомним, президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.

После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.

Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".

По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция наше оружие не вывозила. Его передали нашим людям в Золотом, - участник акции "Ні - капітуляції" "азовец" Янтар