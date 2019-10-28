Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
28.10.19 19:58

"Слуги народа" во главе с Разумковым сделали прививки от дифтерии. ФОТО

Глава партии Дмитрий Разумков вместе с несколькими депутатами от партии вакцинировались от дифтерии.

Об этом сообщил в Facebook депутат Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

Радуцкий сообщил, что он вакцинировался вместе с Сергеем Бабаком и Дмитрием Разумковым.

Также депутат от Слуги народа порекомендовал вакцинироваться всем гражданам. По словам Радуцкого, в Украине вакцины от дифтерии в достаточном количестве.

"Сегодня вместе с Дмитрий Разумков и Сергей Сергей Бабак вакцинировались от дифтерии!! И советуем это сделать всем гражданам!!! Кстати вакцина в Украине в достаточном количестве", - написал Радуцкий.

Читайте также: В Киеве зафиксирован второй случай заболевания дифтерией, - лабораторный центр МОЗСлуги народа во главе с Разумковым сделали прививки от дифтерии 01Слуги народа во главе с Разумковым сделали прививки от дифтерии 02
Слуги народа во главе с Разумковым сделали прививки от дифтерии 03
Слуги народа во главе с Разумковым сделали прививки от дифтерии 04

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100