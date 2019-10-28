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28.10.19 21:38

Сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота 79,5 тыс. пачек сигарет в Ивано-Франковске. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Ивано-Франковской области изъяли из незаконного оборота крупную партию табачных изделий с марками акцизного налога неустановленного образца.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 199 УК Украины было установлено физическое лицо-предприниматель, от имени которого в магазине осуществляется реализация оптовых партий табачных изделий с марками акцизного налога неустановленного образца.

По результатам проведенного санкционированного обыска из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение более 79,5 тыс. пачек сигарет с марками акцизного налога неустановленного образца общей ориентировочной стоимостью почти 3,4 млн. гривен.

Следствие продолжается".

Сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота 79,5 тыс. пачек сигарет в Ивано-Франковске 01
Сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота 79,5 тыс. пачек сигарет в Ивано-Франковске 02
Сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота 79,5 тыс. пачек сигарет в Ивано-Франковске 03
Сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота 79,5 тыс. пачек сигарет в Ивано-Франковске 04

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