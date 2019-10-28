Украина и ЕК сформировали общую позицию, согласно которой новый контракт на транзит газа должен быть долгосрочным и на значительный объем, - МИД. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел.
"Теперь имеем общую с Еврокомиссией позицию: новый контракт должен быть долгосрочным и на значительный объем. Он должен быть заключен с новым оператором украинской газотранспортной системы, который с 1 января 2020 г. будет выведен из группы Нафтогаз (процесс анбандлинга). Отношения между оператором ГТС Украины и Газпромом должны отвечать требованиям европейского энергетического законодательства, которые Украина внедряет как член Энергетического сообщества", - сообщили в МИД.
В украинском внешнеполитическом ведомстве при этом подчеркнули, что в такой позиции нет ничего особенного, поскольку по идентичным правилам российский "Газпром" работает со всеми своими контрагентами в Европейском союзе.
"Благодарим Еврокомиссию за настойчивость и надеемся на конструктивный подход российской стороны во время следующего раунда переговоров. Со своей стороны, Нафтогаз готов к интенсификации дискуссии в трехстороннем формате на всех уровнях для скорейшего достижения результата", - подчеркнули в МИД.
Напомним, 9 октября глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина заинтересована в подписании долгосрочного контракта на транзит российского газа, поэтому временный договор сроком на один год является неприемлемым для страны.
28 октября стороны снова встретились. По словам исполнительного директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко, для того, чтобы начать переговоры о заключении нового контракта на транзит российского газа в ЕС через газотранспортную систему Украины российская сторона требует, чтобы Украина пошла на определенные уступки, которые являются нелогичными и унизительными.
Следующий раунд переговоров по транзиту российского газа, вероятно, пройдет после 11 ноября.