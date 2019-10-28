Украина и ЕК сформировали общую позицию, согласно которой новый контракт на транзит газа должен быть долгосрочным и на значительный объем, - МИД. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел.

"Теперь имеем общую с Еврокомиссией позицию: новый контракт должен быть долгосрочным и на значительный объем. Он должен быть заключен с новым оператором украинской газотранспортной системы, который с 1 января 2020 г. будет выведен из группы Нафтогаз (процесс анбандлинга). Отношения между оператором ГТС Украины и Газпромом должны отвечать требованиям европейского энергетического законодательства, которые Украина внедряет как член Энергетического сообщества", - сообщили в МИД.

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В украинском внешнеполитическом ведомстве при этом подчеркнули, что в такой позиции нет ничего особенного, поскольку по идентичным правилам российский "Газпром" работает со всеми своими контрагентами в Европейском союзе.

"Благодарим Еврокомиссию за настойчивость и надеемся на конструктивный подход российской стороны во время следующего раунда переговоров. Со своей стороны, Нафтогаз готов к интенсификации дискуссии в трехстороннем формате на всех уровнях для скорейшего достижения результата", - подчеркнули в МИД.

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Напомним, 9 октября глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина заинтересована в подписании долгосрочного контракта на транзит российского газа, поэтому временный договор сроком на один год является неприемлемым для страны.

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28 октября стороны снова встретились. По словам исполнительного директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко, для того, чтобы начать переговоры о заключении нового контракта на транзит российского газа в ЕС через газотранспортную систему Украины российская сторона требует, чтобы Украина пошла на определенные уступки, которые являются нелогичными и унизительными.

Следующий раунд переговоров по транзиту российского газа, вероятно, пройдет после 11 ноября.