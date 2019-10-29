Засыпало кукурузой: на элеваторе в Галицком районе погибли двое мужчин, - ГСЧС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"28 октября в 21:13 на пункт связи Государственной пожарно-спасательной части №3 города Галич поступило сообщение о том, что в селе Кинашов Галицкого района, на территории элеватора для хранения кукурузы частного предприятия "АГРО-ВИТА" в приемной яме сушки элеватора находится 3 человека, которых засыпает кукурузой", - сказано в сообщении.



Фото: ГСЧС

К месту происшествия немедленно были направлены спасатели. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений, работниками предприятия был спасен мужчина, 1986 г.р. Пострадавший был передан работникам скорой неотложной медицинской помощи и госпитализированы в Галицкую ЦРБ. Спасатели, прибывшие к месту вызова, совместно с работниками предприятия в 21:41 подняли тело мужчины 1963 г.р. и в 22:02 обнаружили и подняли тело мужчины 2000 г.р.

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Для проведения работ по поиску пострадавших были привлечены 18 человек личного состава на 4 единицах техники Управления ГСЧС в области.

На месте происшествия работала мобильно-оперативная группа и дежурная смена оперативно-координационного центра Управления ГСЧС в области.