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29.10.19 13:08

"Начинаем тотальную цифровизацию Украины!" - Гончарук подписал меморандум о перераспределении частот с крупнейшими мобильными операторами. ФОТОрепортаж

Каждый уголок Украины будет покрыто мобильной связью и Интернетом.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время подписания меморандума о перераспределении частот с четырьмя крупнейшими мобильными операторами Украины, которое состоялось на Первом инвестиционном форуме RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе, сообщает Цензор.НЕТ

"Операторы получат конкурентные условия, при которых будут соревноваться между собой за лучшее качество интернета. Как результат - у компаний будут новые возможности для инвестиций и расширения набора услуг. А у украинцев - качественная связь в селах и на дорогах", - отметил он, добавив, что правительство со своей стороны готово оказать максимальную поддержку в этом процессе для мобильных операторов.

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Начинаем тотальную цифровизацию Украины! - Гончарук подписал меморандум о перераспределении частот с крупнейшими мобильными операторами 01
Начинаем тотальную цифровизацию Украины! - Гончарук подписал меморандум о перераспределении частот с крупнейшими мобильными операторами 02
Начинаем тотальную цифровизацию Украины! - Гончарук подписал меморандум о перераспределении частот с крупнейшими мобильными операторами 03

Начинаем тотальную цифровизацию Украины! - Гончарук подписал меморандум о перераспределении частот с крупнейшими мобильными операторами 04

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