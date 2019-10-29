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29.10.19 13:38

4 корабля НАТО с дружественным визитом прибыли в Одессу, - Минобороны. ФОТОрепортаж

К причалу Одесского морского вокзала во вторник пришвартовались минные тральщики четырех стран НАТО: испанский ESPS "Sella", румынский "Ros Lupu Dinescu", болгарский BGS "Shkval" и итальянский ITS "Numana"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Отметим, что данные корабли несут патрулирование в Средиземном море в составе 2-й постоянной противоминной группы НАТО "SNMCMG2", а в Одессу они прибыли с дружественным визитом и будут находиться здесь в течение недели", - говорится в сообщении.

Планируется, что группировку кораблей посетит делегация НАТО во главе с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, визит которого в Украину начнется именно с Одессы 30 октября.

"Также в рамках визита запланирована встреча руководства Альянса с представителями ВМС ВС Украины, в частности студентами академии", - добавили в Минобороны.

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4 корабля НАТО с дружественным визитом прибыли в Одессу, - Минобороны 01
4 корабля НАТО с дружественным визитом прибыли в Одессу, - Минобороны 02
4 корабля НАТО с дружественным визитом прибыли в Одессу, - Минобороны 03

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