Контрразведка СБУ предотвратила нелегальный ввоз комплектующих к военной авиатехнике на Закарпатье. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссыылкой на пресс-службу СБУ.

Во время таможенного досмотра на пункте пропуска "Тиса" в автомобиле правоохранители обнаружили комплектующие к вертолета. В технологических полостях авто перевозчик пытался скрыто переместить через государственную границу шесть алюминиевых закрылок и контрольно-проверочную аппаратуру к военному вертолету МИ-24.

Сейчас обнаруженные запчасти передали на экспертизу.

Следователями СБУ зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие для установления всех обстоятельств дела, в частности заказчиков и цели сделки.

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