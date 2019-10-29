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29.10.19 15:38

14-летний подросток на отцовском внедорожнике разбился насмерть на Киевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В с. Крячки (Киевская обл.) сегодня около 11:00 утра 14-летний парень не справился с управлением родительского внедорожника, авто перевернулось, парень погиб на месте происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Полиция выяснила, несовершеннолетний погибший решил взять авто родителей и вместе с тремя несовершеннолетними друзьями 14 и 15 лет покататься на нем по деревне. В результате это путешествие закончилось трагически", - говорится в сообщении.

Пассажиры джипа сейчас находятся в местной больнице с травмами различной степени тяжести.

Полиция устанавливает все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

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14-летний подросток на отцовском внедорожнике разбился насмерть на Киевщине, - Нацполиция 01
14-летний подросток на отцовском внедорожнике разбился насмерть на Киевщине, - Нацполиция 02
14-летний подросток на отцовском внедорожнике разбился насмерть на Киевщине, - Нацполиция 03

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