Кабмин и ЕБРР договорились о финансировании ремонта региональных дорог: первый транш в 300 млн евро распределят на 5 областей. ФОТО

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Подписали сегодня с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Алленом Пию Меморандум по программе финансирования региональных дорог. Первый транш - 300 млн евро", - сообщил Гончарук.

По его словам, ЕБРР будет кредитовать областные государственные администрации под местные гарантии, и первой областью станет Херсонская.

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Советник премьер-министра Украины Юрий Голик уточнил, что деньги выделяются на капитальный ремонт региональных дорог в пяти областях.





