Почти 22 тыс. пачек табачных изделий, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяты в Черновицкой области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы

В рамках проведения операций "Акциз - 2019" и "Рубеж" вблизи линии украинско-румынской государственной границы было обнаружено транспортное средство марки "УАЗ-3303" и почти 22 тыс. пачек табачных изделий с марками и без марок акцизного налога Украины, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты почти 22 тыс. пачек табачных изделий и автомобиль, общей ориентировочной стоимостью более 1 млн гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 204 УК Украины.

Продолжается следствие.



















