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29.10.19 16:16

Почти 22 тыс. пачек табачных изделий, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяты в Черновицкой области. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черновицкой области совместно с пограничниками изъяли из незаконного оборота крупную партию сигарет, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы

В рамках проведения операций "Акциз - 2019" и "Рубеж" вблизи линии украинско-румынской государственной границы было обнаружено транспортное средство марки "УАЗ-3303" и почти 22 тыс. пачек табачных изделий с марками и без марок акцизного налога Украины, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты почти 22 тыс. пачек табачных изделий и автомобиль, общей ориентировочной стоимостью более 1 млн гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 204 УК Украины.

Продолжается следствие.

Почти 22 тыс. пачек табачных изделий, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяты в Черновицкой области 01
Почти 22 тыс. пачек табачных изделий, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяты в Черновицкой области 02
Почти 22 тыс. пачек табачных изделий, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяты в Черновицкой области 03
Почти 22 тыс. пачек табачных изделий, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяты в Черновицкой области 04
Почти 22 тыс. пачек табачных изделий, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяты в Черновицкой области 05
Почти 22 тыс. пачек табачных изделий, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяты в Черновицкой области 06
Почти 22 тыс. пачек табачных изделий, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяты в Черновицкой области 07
Почти 22 тыс. пачек табачных изделий, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяты в Черновицкой области 08
Почти 22 тыс. пачек табачных изделий, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяты в Черновицкой области 09
Почти 22 тыс. пачек табачных изделий, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяты в Черновицкой области 10

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