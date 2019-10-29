На территории одной из оптовых баз Чернигова прекращена незаконная реализация подакцизной продукции: изъяты товары стоимостью 588 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" и расследования уголовного производства по ч.1, ч.3 ст.204 УК Украины было установлено, что в одной из торговых сетей региона осуществляется сбыт фальсифицированной алкогольной продукции и табачных изделий без марок акцизного налога.

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На основании постановлений суда проведен обыск складского помещения, расположенного на территории оптовой базы, по результатам которого из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 2,8 тыс. литров ЛВИ, 2 тыс. пачек сигарет, общей ориентировочной стоимостью 588 тыс. гривен, а также наличные.

Продолжается следствие.















