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29.10.19 19:19

Полицейские принудительно выдворили за пределы Украины гражданина РФ, отбывшего наказание на Харьковщине. ФОТО

Правоохранители 28 октября обнаружили ранее судимого мужчину, который незаконно находился на территории нашего государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, 31-летний гражданин Российской Федерации освободился из исправительной колонии, где более 8 лет отбывал наказание за умышленное убийство. Никаких оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины он не имел.

В отношении правонарушителя работники миграционной службы составили протокол по ч. 2 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Генконсульством Российской Федерации было подтверждено гражданство мужчины и он получил необходимые документы для возвращения в страну происхождения. Под сопровождением работников УБПТЛ ГУНП в Харьковской области и ГУ ГТС Украины в Харьковской области мужчина покинул территорию нашего государства через пограничный пункт пропуска "Гоптовка". Ему запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

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Отмечается, что мужчину обнаружили в ходе проведения профилактических мероприятий "Мигрант" сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Управления стратегических расследований ГУНП в Харьковской области совместно с работниками регионального Главного управления государственной миграционной службы Украины.

Полицейские принудительно выдворили за пределы Украины гражданина РФ, отбывшего наказание на Харьковщине 01

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