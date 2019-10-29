"Ні кроку назад", - под офисом президента прошла акция против отведения войск под Золотым. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Организаторы акции отмечают, что "сегодня началось "разведение войск" на участках в Золотом и в ближайшее время начнется в Петровском. Есть разногласия в заявлениях представителей власти, но учитывая тот факт, что проходит заседание ТКГ в Минске, становится очевидным, что отступление может начаться со дня на день. Заявления власти имеют целью распылить протестный потенциал и дезориентировать общество. Этому предшествовали пропагандистское шоу, которое на линии разграничения устроил Президент Украины и массированная информационная кампания в СМИ. В украинском медиа-пространство усилиями нашей власти внесено заблуждение, что украинцы устали от войны и готовы на мир фактически на любых условиях.

Действия властей с "разведения войск" пока представляются как вынужденная реакция на "просьбы народа", когда публично руководители нашего государства против капитуляции, против сдачи украинских территорий, но - "вынуждены" идти на уступки агрессору, поскольку так "хочет народ Украины". При этом власти сознательно игнорирует тот многомиллионный голос украинского народа, говорит свое "ні капітуляції, выходя на ​​площади украинских городов. Власть игнорирует жертвенный чин украинских добровольцев, которые сейчас находятся безоружные на участке разведения и каких меньше чем сутки назад обстреливал враг.

Движение сопротивления капитуляции предупреждает власти о недопустимости любых действий, которые ставят под угрозу суверенитет Украины, жизнь и безопасность ее граждан. Мы предостерегаем от нарушения Конституции Украины. За все последствия, которые будут иметь эти незаконные действия, будут отвечать те, кто эти решения принимал и выполнял.

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