"Ні кроку назад", - под офисом президента прошла акция против отведения войск под Золотым. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Организаторы акции отмечают, что "сегодня началось "разведение войск" на участках в Золотом и в ближайшее время начнется в Петровском. Есть разногласия в заявлениях представителей власти, но учитывая тот факт, что проходит заседание ТКГ в Минске, становится очевидным, что отступление может начаться со дня на день. Заявления власти имеют целью распылить протестный потенциал и дезориентировать общество. Этому предшествовали пропагандистское шоу, которое на линии разграничения устроил Президент Украины и массированная информационная кампания в СМИ. В украинском медиа-пространство усилиями нашей власти внесено заблуждение, что украинцы устали от войны и готовы на мир фактически на любых условиях.
Действия властей с "разведения войск" пока представляются как вынужденная реакция на "просьбы народа", когда публично руководители нашего государства против капитуляции, против сдачи украинских территорий, но - "вынуждены" идти на уступки агрессору, поскольку так "хочет народ Украины". При этом власти сознательно игнорирует тот многомиллионный голос украинского народа, говорит свое "ні капітуляції, выходя на площади украинских городов. Власть игнорирует жертвенный чин украинских добровольцев, которые сейчас находятся безоружные на участке разведения и каких меньше чем сутки назад обстреливал враг.
Движение сопротивления капитуляции предупреждает власти о недопустимости любых действий, которые ставят под угрозу суверенитет Украины, жизнь и безопасность ее граждан. Мы предостерегаем от нарушения Конституции Украины. За все последствия, которые будут иметь эти незаконные действия, будут отвечать те, кто эти решения принимал и выполнял.