ГПУ закрыла дело против экс-министра из правительства Януковича Коржа, подозреваемого в коррупции. ДОКУМЕНТ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу физкультурно-спортивного общества "Динамо".

"Причастность Виктора Коржа к получению неправомерной выгоды не подтвердилась. Генеральная прокуратура Украины закрыла дело", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главк "К" СБУ задержал при получении взятки менеджера Нацбанка Пискотина, - Бутусов

В распоряжении интернет-издания "ГОРДОН" есть копия постановления ГПУ о закрытии производства. Оно было вынесено 15 октября.

Согласно документу, уголовное производство было закрыто на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса, поскольку после сообщения лицу о подозрении закончился предусмотренный законодательством срок досудебного расследования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник Фонда госимущества попался на взятке в 30 тыс. долларов. ФОТО





Читайте также: САП расследует возможное получение взятки в $30 тыс. нардепами от "Слуги народа"

Виктор Корж - бывший член Партии регионов. В 2006 году он стал нардепом от ПР. Сложил депутатские полномочия, чтобы стать министром Украины по делам семьи, молодежи и спорта (с 2006-го по 2007 год) в правительстве Виктора Януковича. В 2007 году был опять избран в Верховную Раду по списку Партии регионов, где стал заместителем председателя комитета по вопросам здравоохранения.

Напомним, в марте 2019 года сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел.

По информации Цензор.НЕТ, мужчину, задержанного СБУ в Киеве при получении взятки в $30 000, отправил за деньгами генерал-майор милиции Виктор Корж. Именно его задокументировали при оформлении задержания, и теперь привлекут к ответственности.

Позже выяснилось, что Корж не является советником министра внутренних дел с 29 сентября 2018 года - ему не продлили действие полномочий.

Смотрите: Начальница отделения госбанка наживалась на переселенцах в Харькове, - СБУ. ФОТО