Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрелов наемниками РФ Золотого-4. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным СЦКК, 28.10.2019, в период с 20:45 до 21:25 и с 21:53 до 22:40 со стороны ВФ РФ в направлении н.п. Золотое-4 осуществлены обстрелы с применением стрелкового оружия.



Схема: пресс-центр ОС. Обстрелы были 28.10.2019, а схему составлен 29.10.2019, поэтому в заголовке схемы стоит 29.10.2019

"29.10.2019 года мобильной группой украинской стороны СЦКК по факту обстрела жилых домов в н.п. Золотое-4 Попаснянского района Луганской области проведена фотофиксация.

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Прибыв на место обстрела мобильная наблюдательная группа обнаружила следующее:

- частный дом по улице Ореховой, 25 был поврежден от стрелкового оружия калибра 7,62мм. На месте обстрела группой дополнительно проведен опрос местных жителей и, с их помощью, обнаружены отверстия в пластиковой облицовке дома.

- частный дом по улице Довженко, 28 был поврежден из стрелкового оружия калибра 7,62 мм. На месте обстрела группой дополнительно проведен опрос местных жителей и, с их помощью, выявлены 3 отверстия в кровле дома", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что пострадавших в результате обстрелов лиц нет.









Фото: пресс-центр ОС