Грузовик и легковушка столкнулись на Волыни: погибли три человека, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области.

Происшествие произошло вечером на автодороге Ковель-Жовква возле села Литовеж Иваничевского района.

"За рулем легковушки ВАЗ 2109 находился 43-летний житель Нововолынска. Предварительно установлено, что водитель не предоставил преимущество в движении и столкнулся с грузовиком Scania, под управлением 34-летнего жителя Иваничевского района, который двигался по главной дороге в направлении города Червоноград Львовской области.

В результате столкновения водитель и двое пассажиров легковушки, 45 и 29 лет, погибли на месте. Все погибшие жители Волыни. Легковушка превратилась в груду металлолома", - сказано в сообщении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.



Фото: сайт полиции

Досудебное расследование продолжается.