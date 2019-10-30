53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 24-27 октября 2019 года, около четверти опрошенных отметили, что имеют земельный пай: из них 6% – обрабатывают его самостоятельно, 17% – сдают в аренду. Владельцев паев больше всего на Западе, среди жителей сел и лиц старшего возраста, передает Цензор.НЕТ.

Большинство владельцев паев (70%) в случае введения рынка земель сельскохозяйственного назначения продолжат его обрабатывать или сдавать в аренду, 16% - намерены его продать.

Главными причинами, почему не обрабатывают самостоятельно земельный пай, более четверти опрошенных указали отсутствие финансовых возможностей и состояния здоровья (преимущественно из-за возраста). Наличие других видов доходов, отсутствие соответствующих знаний и умений для занятия фермерством, проживание в другом населенном пункте отметили 10-12%.

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Большинство владельцев паев (73%) не считают стоимость аренды справедливой, противоположного мнения – лишь 15%.

42% считают, что стоимость аренды земли сельскохозяйственного назначения должна устанавливаться государством, 38% – определяться рынком. Каждый пятый не определился. Рыночный механизм регуляции больше поддерживают владельцы паев, которые самостоятельно их обрабатывают, а также те, кто считает стоимость аренды своего пая справедливой. При этом молодежь больше за рынок, старшие – за регулирование государством. Идею о рынке больше разделяют избиратели Голоса и Европейской солидарности.

18% опрошенных скорее хотели бы заняться фермерством, 75% – не хотели бы, а около 3% отметили, что уже являются фермерами. Среди владельцев паев, которые самостоятельно их обрабатывают, более четверти является фермерами.

Более половины опрошенных (53%) не поддерживают отмену моратория на куплю / продажу земель сельскохозяйственного назначения, одновременно 31% – поддерживают. Среди последних почти половина – владельцы паев, которые обрабатывают их самостоятельно.

Более половины отметили, что можно вводить рынок земли в Украине: из них 22% за открытие рынка быстрее, 10% за то, чтобы это было через год, 21% – через несколько лет. Наряду с этим 28% против введения рынка земли вообще когда-либо.

В то же время, большинство (69%) против предоставления разрешения иностранцам покупать землю когда-либо. Лишь 7% за, то чтобы это было в ближайшее время, 4% - через год, 8% – через несколько лет. Даже среди тех, кто поддерживает введение рынка земли – половина против продажи ее иностранцам.

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68% опрошенных считают, что в случае открытия рынка, земли можно продавать фермерам, которые работают на ней, 61% – всем гражданам Украины, около 40% – государственным компаниям и отечественным агрохолдингам. В то же время, продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам или иностранным компаниям поддерживают около 10% (против – 82% опрошенных). За последние два месяца выросла лояльность к фермерам, гражданам Украины и государственным компаниям. Важно, что молодежь более лояльна ко всем возможным субъектам рынка.

70% считают, что владельцы земельных паев должны получить право продавать / дарить их, но исключительно отечественным компаниям или гражданам Украины. Две трети за то, чтобы граждане Украины имели право свободно покупать земли сельскохозяйственного назначения. 60% одобряют идею предоставления права земельным собственникам получать кредит в банке под залог своих паев. Примерно столько же (57%) поддерживают идею установления ограничения на максимальную площадь земли с/х назначения в собственности одного лица. Эти идеи имеют больше одобрения среди младших респондентов и тех, кто имеет и обрабатывает свои земельные паи.

Идея передачи земель, которые сегодня принадлежат государству, объединенным территориальным общинам (ОТГ), с предоставлением им права дальше распоряжаться ею по своему усмотрению (продавать, сдавать в аренду и т.д.) поддерживают 38% опрошенных, не поддерживают – 33%.

В то же время опрошенные скорее не согласны с идеей увеличения размера земельного налога для пополнения местного бюджета (48% – против, 22% – за) и идеей предоставление права владельцам паев продавать их всем, включая иностранных субъектов (71% – не поддерживают, только 16% – поддерживают).

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Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 24-27 октября 2019











































