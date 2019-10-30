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30.10.19 14:24

Баннер в поддержку незаконно осужденного в Италии нацгвардейца Маркива установили на здании Нацполиции в центре Киева, - Аваков. ФОТО

На здании Главного управления Национальной полиции Киевской области установили баннер в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"В центре Киева на здании полиции установили баннер в поддержку незаконно осужденного нацгвардейца Виталия Маркива. Любые попытки РФ дискредитировать украинских бойцов будут безуспешны. Защищаем Виталия в правовом поле и поддерживаем морально. Вся Украина с тобой!" - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

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Баннер в поддержку незаконно осужденного в Италии нацгвардейца Маркива установили на здании Нацполиции в центре Киева, - Аваков 01
Баннер в поддержку незаконно осужденного в Италии нацгвардейца Маркива установили на здании Нацполиции в центре Киева, - Аваков 02
Баннер в поддержку незаконно осужденного в Италии нацгвардейца Маркива установили на здании Нацполиции в центре Киева, - Аваков 03

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