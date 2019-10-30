60 кг конопли полицейские изъяли у жителя Константиновки Донецкой области. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на константиновское отделение полиции Донецкой области.

"К работникам уголовного розыска поступила информация о том, что 42-летний житель Константиновки хранит в своем домовладении наркотические вещества. Во время обыска полицейские обнаружили большое количество наркосодержащих растений. По предварительной информации, общий вес изъятого каннабиса составляет около 60 кг", - сказано в сообщении.

Производство начали по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". Наказание по данной статье – от штрафа в 850 гривен до лишения свободы на 3 года.

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Окончательно правовую квалификацию преступлению в полиции обещают дать по результатам экспертизы.











