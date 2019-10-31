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31.10.19 11:29

В аэропорту Днепра проходят совместные антитеррористические учения силовых ведомств. ФОТОрепортаж

В аэропорту Днепра проходят совместные учения силовых ведомств по антитеррористической деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"В Днепре правоохранители подняты по тревоге для задержания террористов в аэропорту города. По такому сценарию проходят совместные учения силовых ведомств по антитеррористической деятельности", - сказано в сообщении.

В аэропорту Днепра проходят совместные антитеррористические учения силовых ведомств 01

Отмечается, что задачей гвардейцев было блокировать первую группу злоумышленников, а кинологи занимались поиском других. В это время боевая бронированная машина Нацгвардии доставила штурмовую группу спецподразделения "КОРД" Национальной полиции Украины в здание, в которой якобы находятся террористы.

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В аэропорту Днепра проходят совместные антитеррористические учения силовых ведомств 02
В аэропорту Днепра проходят совместные антитеррористические учения силовых ведомств 01
В аэропорту Днепра проходят совместные антитеррористические учения силовых ведомств 04
Фото: МВД/Facebook

В аэропорту Днепра проходят совместные антитеррористические учения силовых ведомств 05

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