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31.10.19 12:30

Тайники с военными средствами поражения найдены на Львовщине и Херсонщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во Львовской и Херсонской областях Служба безопасности Украины выявила места незаконного хранения арсеналов оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В г. Борислав (Львовская область) из схрона, обустроенного в нежилом здании, правоохранители изъяли 400-граммовую тротиловую шашку, автомат АК-47, четыре гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним. Тайник была обустроена вблизи нефтяных скважин. Оружие и боеприпасы были упакованы в мешки и скрытые между бетонными плитами.

Из тайника недалеко от г.Новая Каховка (Херсонская область) изъято восемь выстрелов к подствольному гранатомету ВОГ-25, девять гранатометных выстрелов, четыре взрывных механизма, пять корнеплодов и кумулятивных зарядов.

Также обнаружена 200-граммовая тротиловая шашка, граната и более шестнадцать тысяч патронов различного калибра.

В обоих случаях в пределах уголовных производств по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины продолжаются следственные действия.

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Тайники с военными средствами поражения найдены на Львовщине и Херсонщине, - СБУ 01
Тайники с военными средствами поражения найдены на Львовщине и Херсонщине, - СБУ 02
Тайники с военными средствами поражения найдены на Львовщине и Херсонщине, - СБУ 03
Тайники с военными средствами поражения найдены на Львовщине и Херсонщине, - СБУ 04
Тайники с военными средствами поражения найдены на Львовщине и Херсонщине, - СБУ 05
Тайники с военными средствами поражения найдены на Львовщине и Херсонщине, - СБУ 06

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