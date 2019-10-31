Пришло время добиться Плана действий по членству в НАТО и выполнить его, - Порошенко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-президент, нардеп ("ЕС") Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Двери НАТО остаются открытыми, но дорога к членству в НАТО не является легкой. Для тех, кто хочет этого - необходимо иметь преданность и осуществлять значительные реформы", - процитировал Порошенко выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга в Раде.

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"Полностью согласен со словами Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. И только членство в НАТО гарантирует нам мир и безопасность. Поэтому пришло время добиться Плана действий по членству в Альянсе и выполнить его", - заявил Порошенко.



