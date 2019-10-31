Офис президента передал крымскотатарской общине документы о пытках во время советской депортации 1944 года. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Месяц назад во время экспертизы, которую проводил Киевский институт судебных экспертиз, мы получили информацию и подтверждающие документы, касающиеся принудительной депортации крымских татар, тех издевательств и геноцида, который был совершен советским режимом. Президент поручил правоохранительным органам собрать и максимально систематизировать информацию, которая находится в архивах и до сих пор не была обнародована", - сказал замруководителя ОП Андрей Смирнов в ходе встречи с представителями Меджлиса крымскотатарского народа.

Он отметил, что это первый этап обнародования рассекреченных документов, связанных с геноцидом крымскотатарского народа и уточнил, что рассекреченные документы датируются 1944 годом и содержат информацию о количестве людей, которых подвергли пыткам.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поблагодарил Офис Президента за обнародование документов и сообщил, что в составе Курултая крымскотатарского народа работает комиссия по изучению последствий геноцида крымских татар.

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"В этих документах есть конкретные судьбы людей, есть детализация. Это волнующий момент для народа в целом", - сказал Рефат Чубаров.

Андрей Смирнов предложил представителям Меджлиса создать совместную рабочую группу при участии экспертов Офиса Президента с целью установления исторической справедливости в этом вопросе.

"Мы должны приложить усилия, чтобы найти максимальное количество документов, которые остались в архивах и являются засекреченными. Поэтому можете на нас рассчитывать", - отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель на своей странице в сети Facebook сообщила, что документы свидетельствуют о ходе депортации, издевательствах и пытках крымских татар, рассказывают, как происходила майская карательная операция по выселению коренного народа с родной земли в регионы Средней Азии, Сибири и Урала.

"Говорили о том, что эти документы необходимо напечатать отдельным академическим изданием, с научным комментарием и учетом всех архивных шифров, ссылок на источники и сохранением локаций", - рассказала она.

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