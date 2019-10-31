Два подпольных производства горюче-смазочных материалов ликвидированы в Киеве: изъята продукция стоимостью более 35 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364-1 УК Украины установлено одну из местных компаний, должностные лица которой организовали подпольные производства ГСМ на территории двух киевских нефтебаз. В дальнейшем незаконно изготовленное горючее реализовывали через ряд подконтрольных компаний.

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По результатам обысков, проведенных на территории указанных нефтебаз, в офисном помещении и по месту жительства фигурантов деятельность подпольных производств прекращена. Кроме того, изъяты почти 1,2 тыс. тонн дизельного топлива, 23 тонны газового конденсата, используется для переработки в дизельное топливо, печати и факсимиле группы подконтрольных компаний, через которые осуществлялась реализация ГСМ, черновые записи, документы финансово-хозяйственной деятельности.

Изъятые ГСМ и газовый конденсат общей ориентировочной стоимостью более 35 млн грн переданы на ответственное хранение.























Продолжается следствие.