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31.10.19 17:01

Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Херсонской области, АР Крым и г.Севастополе совместно с отделом БКОП УСБУ в Херсонской области остановили работу незаконного табачного бизнеса и изъяли крупную партию табачного сырья.

налоговая

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз - 2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 204 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Херсонской области была установлена группа лиц, которые без наличия разрешительных документов, отражения в бухгалтерском и налоговом учете и уплаты налогов организовали на территории региона выращивание сырья различных видов табака. В дальнейшем на специально организованном подпольном производстве, которое расположено на ферме близ табачных полей, с незаконно выращенного табака изготавливали фальсифицированное табачное сырье с использованием промышленного оборудования, обеспечивающего массовое производство.

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По имеющейся информации, изготовленные из этого сырья табачные изделия планировалось реализовывать через сеть Интернет и переправлять контрабандой через границу для последующей продажи в странах Евросоюза.

На основании постановления суда проведен обыск указанных нежилых зданий и земельных участков, по результатам которого ликвидировано подпольное массовое производство подакцизных товаров, изъяты и согласно постановлению Херсонского городского суда наложен арест на табачное сырье в количестве более 91 тонны стоимостью почти 260 млн грн.

Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн 01
Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн 02
Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн 03
Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн 04
Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн 05
Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн 06
Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн 07
Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн 08
Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн 09
Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн 10

Досудебное следствие продолжается.

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