4,6 тыс. единиц снегоуборочной техники подготовлены для безопасности на дорогах госзначения в зимний период, - Гончарук. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня в регионы отправились 54 новые специальные машины. Всего для безопасности на дорогах государственного значения есть 4,6 тыс. единиц техники, в распоряжении облавтодоров – 3,4 тыс. единиц. Другие подрядные организации имеют еще почти 1,3 тыс. единиц.

Также в полосах отвода дорог предусматриваются участки для временной остановки в случае непогоды - более 800 площадок, а на дорогах государственного значения установят 7 тыс. погонных метров снегозадерживающих щитов.

"Не забыли и о фрикционных материалах, технической соли, применяемых при гололедице. План выполнен на 100%. Также предусмотрели достаточно холодной асфальтобетонной смеси для аварийного ремонта дорог зимой", - говорится в сообщении.

Ситуацию будет контролировать межведомственный штаб Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), в составе которого представители Национальной полиции, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), а также ассоциаций перевозчиков и Укртрансбезопасности.

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