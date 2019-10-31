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31.10.19 19:37

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал "Слуги народа" в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал Слуги народа в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Секс защищенный, классика и орал. Час – 100$": Журналисты сняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой. Нардеп заявил, что устроил провокацию. ВИДЕО

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал Слуги народа в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Закон защищает личную переписку. Тот, кто сделал это, заработал от 3 до 7 лет. Я не угрожаю. Я напоминаю о законе и морали", - нардеп Яременко о секс-скандале. ВИДЕО

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал Слуги народа в ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Жена не всегда разделяет мое чувство юмора", - Яременко о переписке с проституткой. ВИДЕО

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал Слуги народа в ФОТОжабах 04

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал Слуги народа в ФОТОжабах 05

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал Слуги народа в ФОТОжабах 06

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал Слуги народа в ФОТОжабах 07

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал Слуги народа в ФОТОжабах 08

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал Слуги народа в ФОТОжабах 09

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал Слуги народа в ФОТОжабах 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я думаю, что в этом виноват турборежим. Есть три пути решения, - Арахамия о секс-скандале с Яременко

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал Слуги народа в ФОТОжабах 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": "От жены и детей до фракции и президента", - Яременко извинился за скандал с секс-перепиской в зале ВР

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал Слуги народа в ФОТОжабах 12

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