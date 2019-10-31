Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал "Слуги народа" в ФОТОжабах

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Секс защищенный, классика и орал. Час – 100$": Журналисты сняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой. Нардеп заявил, что устроил провокацию. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Закон защищает личную переписку. Тот, кто сделал это, заработал от 3 до 7 лет. Я не угрожаю. Я напоминаю о законе и морали", - нардеп Яременко о секс-скандале. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Жена не всегда разделяет мое чувство юмора", - Яременко о переписке с проституткой. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Я думаю, что в этом виноват турборежим. Есть три пути решения, - Арахамия о секс-скандале с Яременко
Читайте на "Цензор.НЕТ": "От жены и детей до фракции и президента", - Яременко извинился за скандал с секс-перепиской в зале ВР
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