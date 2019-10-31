"Надо тебя больше леди делать": опубликована новая переписка нардепа Яременко с девушками во время голосования. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новые фото и видео переписки нардепа опубликовало издание "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

"Еще в сентябре в объектив нашего фотокорреспондента попали переписки нардепа Богдана Яременко со, скажем так, девушками легкого поведения. #Буквы не стали это публиковать сразу и решили проверить, будет ли иметь это поведение системный характер. Поэтому принялись наблюдать", - утверждают журналисты.

Только за последние 2 дня, 29 и 30 октября, сотрудники издания зафиксировали несколько переписок нардепа с девушками во время голосования за законы.

Так, 29 октября Яременко согласовывал встречу с девушкой на ближайшие дни.

"Привет. Я не только не передумал, но еще в субботу предложил встретиться и перейти для облегчения общения в Вотсап или Вайбер. Даже телефон оставил. Встретиться можем завтра вечером или в четверг…", – пишет депутат.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Закон защищает личную переписку. Тот, кто сделал это, заработал от 3 до 7 лет. Я не угрожаю. Я напоминаю о законе и морали", - нардеп Яременко о секс-скандале. ВИДЕО

В этот же день у девушки по имени Эльвира нардеп интересуется, какой алкоголь она предпочитает.

"Под настроение. Вино, виски, шампанское", – отвечает девушка.

Во время голосования Яременко читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.

В этот же время нардеп общался с девушкой, которая в мессенджере Facebook была подписана как Анна Степаницкая. Девушка прислала нардепу фотографию и похвасталась, что купила "комбез".

Анна: Я ж комбез купила

Яременко: Неплохо. Надо тебя больше леди делать.

Анна: Я ж и так леди)))

Яременко: Нужно и выглядеть, как леди.. (начал писать нардеп, но передумал и стер сообщение).







Стоит также выделить переписку нардепа с женщиной по имени Галина, с которой у него были ранее отношения.

Галина: Парадное открытое подымайся на 9 этаж поворачивай на лево 105 кв.(Орфография и пунктуация автора сохранены, – ред.)

Галина (16 сентября): Приветик. Хорошего легкого тебя дня и три смайла поцелуя.

Яременко: Взаимно солнышко.

Галина: Привет. Я снова прошу тебя о помощи. Я знаю, что возможно надоела тебе своими проблемами. Но, это мечта всей моей жизни, пожалуйста помоги ты знаешь я живу на семной квартире есть возможность иметь свою квартиру. Мне надо 10 000$ чтобы у меня была крыша над головой с дочерью, для меня это так важно, я готова ради этого на все! на любые твои условия, пожалуйста помоги мне (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Ред.)

Яременко: Галя, это значительно выше моих возможностей.







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Также нардеп переписывался с 18 – летней девушкой, у которой интересовался, "сколько ей нужно денег в месяц", а другой девушке рассказывает, что женат и "новый человек в политике".

Напомним, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

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