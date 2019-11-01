Незаконная АЗС ликвидирована в Сумской области: изъято дизтопливо стоимостью более 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" было установлено, что на одной из АЗС региона осуществляется реализация дизельного топлива без наличия договора на аренду земельного участка, кассового оборудования, разрешения управления Гоструда и лицензии на розничную торговлю горючим.

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По результатам проведенных мероприятий демонтировано, изъято и передано на ответственное хранение оборудования АЗС (заправочный дизельный модуль вместимостью 25 м3 с колонкой для отпуска горючего) и 23 тыс. 750 л дизельного топлива общей ориентировочной стоимостью около 1 млн 70 тыс. грн.

По отношению к представителю АЗС, который осуществлял противоправную деятельность, составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.





