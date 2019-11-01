Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Дубневичу: САП просит об аресте с залогом в 93 млн грн. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ходатайство САП рассматривает следственная судья Екатерина Широкая.

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На заседании присутствуют сам Дубневич со своим защитником, прокурор САП Виталий Пономаренко.

Поддержать Дубневича пришли его коллеги, среди которых, в частности, сопредседатель депутатской группы "За будущее" Виктор Бондарь, депутат Игорь Палиця.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивают на применении к народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн гривен залога.

Вместе с тем, нардепы Виктор Бондарь, Игорь Палиця, Тарас Батенко, Петр Юрчишин, Виктор Балога, Антон Киссе и Анатолий Урбанский заявили ходатайства о готовности взять Дубневича на поруки.

























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Вчера Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича – 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Напомним, ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".