Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Дубневичу: САП просит об аресте с залогом в 93 млн грн. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Ходатайство САП рассматривает следственная судья Екатерина Широкая.
На заседании присутствуют сам Дубневич со своим защитником, прокурор САП Виталий Пономаренко.
Поддержать Дубневича пришли его коллеги, среди которых, в частности, сопредседатель депутатской группы "За будущее" Виктор Бондарь, депутат Игорь Палиця.
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивают на применении к народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн гривен залога.
Вместе с тем, нардепы Виктор Бондарь, Игорь Палиця, Тарас Батенко, Петр Юрчишин, Виктор Балога, Антон Киссе и Анатолий Урбанский заявили ходатайства о готовности взять Дубневича на поруки.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Вчера Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича – 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.
Напомним, ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".