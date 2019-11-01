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01.11.19 15:38

Водитель Renault с явными признаками опьянения влетел в дерево под Одессой: 2 пассажира погибли, 3 госпитализированы, сам виновник ДТП не пострадал. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, неподалеку от села Яськи, 31-летний водитель "Renault" не справился с управлением и съехал на обочину, где столкнулся с деревом. Удар был такой силы, что автомобиль загорелся.

Какинформирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Беляевского отдела полиции в Одесской области.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров легковушки, за жизнь еще трех, среди которых беременная женщина, сейчас борются врачи. Единственный, кто остался невредимым в этой аварии, - сам водитель", - сказано в сообщении.

Водитель Renault с явными признаками опьянения влетел в дерево под Одессой: 2 пассажира погибли, 3 госпитализированы, сам виновник ДТП не пострадал 01

По предварительным данным правоохранителей, которые в настоящее время работают на месте происшествия, авария произошла из-за невнимательности водителя, который, к тому же, имеет явные признаки алкогольного опьянения. Именно сейчас мужчина проходит медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

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Водитель Renault с явными признаками опьянения влетел в дерево под Одессой: 2 пассажира погибли, 3 госпитализированы, сам виновник ДТП не пострадал 02

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины и задержания водителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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