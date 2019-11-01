Две незаконные АЗС ликвидированы в Хмельницкой области - изъято ТМЦ на 3 млн. грн, - ГФС. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2019" были установлены двое местных жителей, которые, не будучи зарегистрированными как физические лица-предприниматели и не имея соответствующих разрешительных документов (лицензий и разрешений), осуществляли розничную реализацию горюче-смазочных материалов со стационарных автозаправочных станций, расположенных на территории региона.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение бензин марки "А-92" и "А-95 Euro", дизельное топливо и сжиженный газ, а также емкости с автозаправочными колонками, общей ориентировочной стоимостью почти 3 млн. грн., в том числе подакцизной продукции больше чем на 2 млн. грн.

На правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст.164 КУоАП".









