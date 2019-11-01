Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото и видео кучи трупов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
ВНИМАНИЕ! Видео и фото не рекомендуются для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Инцидент произошел 25 октября в воинской части 54160 в поселке Горный в Забайкалье (РФ). Как отмечается в рапорте, вечером при разряжании оружия Шамсутдинов присоединил магазин к автомату и открыл огонь по сослуживцам. Восемь человек были убиты, еще двое ранены.
Также указывается, что предварительной причиной случившегося являются "неуставные отношения".
Воинская часть № 54160, в которой служили Шамсутдинов и его жертвы, подчиняется 12-му Главному управлению Министерства обороны России, отвечающему за ядерно-техническое обеспечение и безопасность страны. ВЧ № 54160 - это ремонтно-техническая база (РТБ), осуществляющая эксплуатацию ядерных боеприпасов.