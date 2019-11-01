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01.11.19 17:37

Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото и видео кучи трупов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

В России 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев в отместку за издевательства и унижения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

ВНИМАНИЕ! Видео и фото не рекомендуются для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Инцидент произошел 25 октября в воинской части 54160 в поселке Горный в Забайкалье (РФ). Как отмечается в рапорте, вечером при разряжании оружия Шамсутдинов присоединил магазин к автомату и открыл огонь по сослуживцам. Восемь человек были убиты, еще двое ранены.

Также указывается, что предварительной причиной случившегося являются "неуставные отношения".

Воинская часть № 54160, в которой служили Шамсутдинов и его жертвы, подчиняется 12-му Главному управлению Министерства обороны России, отвечающему за ядерно-техническое обеспечение и безопасность страны. ВЧ № 54160 - это ремонтно-техническая база (РТБ), осуществляющая эксплуатацию ядерных боеприпасов.

Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото и видео кучи трупов 01

Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото и видео кучи трупов 02


Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото и видео кучи трупов 03
Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото и видео кучи трупов 04
Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото и видео кучи трупов 05
Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото и видео кучи трупов 06
Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото и видео кучи трупов 07
Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото и видео кучи трупов 08

Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото и видео кучи трупов 09

Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото и видео кучи трупов 10

Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото и видео кучи трупов 11
Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото и видео кучи трупов 12

Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото и видео кучи трупов 13

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