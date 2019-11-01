Контрразведка СБУ предотвратила нелегальный вывоз комплектующих к военным кораблям ВМС РФ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В ходе досудебного расследования установлено, что житель Николаева планировал незаконно переправить детали, которые используются во время ремонта и технического обслуживания двигателей на кораблях Военно-морского флота РФ.

Нелегальный груз правоохранители изъяли при пересечении государственной границы. По предварительной оценке специалистов рыночная стоимость обнаруженного оборудования составляет более полутора миллиона гривен.

Во время обыска по месту жительства организатора сделки обнаружены флэш-накопители, компьютерная техника, содержащая переписку с заказчиками из России.

В рамках уголовного производства, начатого по факту нарушения режима осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, проводятся следственные действия.

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